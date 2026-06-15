В Калмыкии обсудили вопросы оказания медпомощи пострадавшим в ДТП

Вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях обсудили в Республике Калмыкия в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В обсуждении участвовали начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия Галимджан Нурнахамбетов и руководители медицинских организаций региона. Стороны сопоставили показатели аварийности и дорожного травматизма за первые четыре месяца 2026 года с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на 15% снижение аварий, зафиксировали рост числа погибших. В этой связи решено усилить и скорректировать подходы к экстренному реагированию.
«Важна стандартизация маршрутизации пострадавших при ДТП, включая закрепление алгоритмов транспортировки по участкам федеральных трасс; обеспечение четкого распределения зон ответственности и закрепление медицинских организаций за участками дорог; необходимо сформировать “дорожные карты” реагирования на ДТП с учетом состояния пострадавших и используемого транспорта, а также проводить регулярные тренировки и разборы реальных случаев для повышения готовности служб», — отметил министр здравоохранения Республики Калмыкия Булат Сараев.
Продолжением этой работы станет расширение программ обучения сотрудников Госавтоинспекции навыкам первой помощи, поскольку именно от ранних действий на месте ДТП нередко зависит сохранение жизни пострадавших. Кроме того, с учетом ожидаемого сезонного роста трафика в отпускной период участники договорились заблаговременно повысить готовность всех служб к оперативному реагированию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.