Полтергейста Пивза в сериале по «Гарри Поттеру» сыграет Питер Серафинович

Полтергейста Пивза в сериале по «Гарри Поттеру» сыграет британский актер белорусского происхождения Питер Серафинович, во многом известный благодаря озвучиванию Дарта Мола в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Об этом сообщил портал Variety.
Призрак, обитающий в Хогвартсе и устраивающий там беспорядок, ранее не появлялся ни в одном фильме по франшизе, напомнили в материале.
Сериал начнет выходить 25 декабря на HBO Max.
4 июня стало известно, что французский актер Ламбер Вильсон, известный по роли в фильме «Матрица», сыграет алхимика Николаса Фламеля в сериале «Гарри Поттер».
Ранее стало известно, что съемки второго сезона сериала про Гарри Поттера стартуют осенью 2026 года — до премьеры первого. Компания HBO запускает ускоренное производство «Тайной комнаты».
Актриса Грейси Кокрейн, которая в первом сезоне сериала перевоплотилась в Джинни Уизли, в свою очередь, решила покинуть проект. Родители Кокрейн добавили, что она благодарна создателям сериала за незабываемый опыт.
Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, протянул руку помощи юному Локсу Пратту, который воплощает образ того же персонажа в новом сериале HBO. Фелтон, который сам был подростком во время съемок, считает своим долгом поддержать новое поколение.