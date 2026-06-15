Полтергейста Пивза в сериале по «Гарри Поттеру» сыграет Питер Серафинович

Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, протянул руку помощи юному Локсу Пратту, который воплощает образ того же персонажа в новом сериале HBO. Фелтон, который сам был подростком во время съемок, считает своим долгом поддержать новое поколение.