Тхэквондисты из Северной Осетии завоевали 4 медали на первенстве России

Команда Республики Северная Осетия — Алания завоевала 4 медали на первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек 12−14 лет, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли с 5 по 11 июня в Нальчике Кабардино‑Балкарской Республики. Турнир собрал более 400 участников из 59 регионов. Так, сборная Северной Осетии, в состав которой вошли 15 спортсменов, взяла две золотые и две бронзовые медали. При этом в общем зачете команда заняла четвертое место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.