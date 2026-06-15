Тхэквондисты из Северной Осетии завоевали 4 медали на первенстве России

Соревнования прошли с 5 по 11 июня в Нальчике Кабардино‑Балкарской Республики. Турнир собрал более 400 участников из 59 регионов. Так, сборная Северной Осетии, в состав которой вошли 15 спортсменов, взяла две золотые и две бронзовые медали. При этом в общем зачете команда заняла четвертое место.