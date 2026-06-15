Медик назвала причину частого ощущения разбитости по утрам

Многие люди жалуются терапевтам на чувство разбитости по утрам, даже если спали положенное количество часов. Врач-терапевт Алина Кухтина в беседе с Life.ru перечислила основные причины такого состояния и рассказала, когда это должно вызывать беспокойство. По её словам, чаще всего виноват сбитый режим дня, а также дефицит железа или витаминов, особенно витамина D. Нередко причина кроется в обострении хронических заболеваний.