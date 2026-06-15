Медик назвала причину частого ощущения разбитости по утрам

Многие люди жалуются терапевтам на чувство разбитости по утрам, даже если спали положенное количество часов. Врач-терапевт Алина Кухтина в беседе с Life.ru перечислила основные причины такого состояния и рассказала, когда это должно вызывать беспокойство. По её словам, чаще всего виноват сбитый режим дня, а также дефицит железа или витаминов, особенно витамина D. Нередко причина кроется в обострении хронических заболеваний.
На качество ночного отдыха влияют и внешние обстоятельства. Постоянный шум, эмоциональное перенапряжение перед сном и различные расстройства сна мешают организму полноценно восстанавливаться. В результате человек просыпается уставшим, даже если провёл в кровати достаточно часов.
Однако немаловажную роль играет и само спальное место. Эксперт по матрасам Олеся Солодкова объяснила, как правильно подобранный матрас сказывается на качестве отдыха. Его главная задача — поддерживать позвоночник в естественном положении, не создавая точек избыточного давления. Жёсткость матраса нужно выбирать с учётом веса спящего.
Кроме того, матрас не должен позволять позвоночнику сильно прогибаться — он обязан удерживать тело в ровной линии. Возраст тоже имеет значение. Детям обычно рекомендуют более жёсткие поверхности, тогда как пожилым людям лучше подходит мягкая и адаптивная поддержка, которая снижает нагрузку на суставы.
Таким образом, утренняя разбитость может быть следствием как медицинских проблем (дефициты, хронические болезни, стресс), так и неправильно организованного спального места. Если вы высыпаетесь, но встаёте уставшим, стоит проверить уровень витаминов и одновременно оценить, насколько ваш матрас соответствует весу и возрасту.
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