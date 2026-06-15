Мужчина нашёл карту школьницы и за полчаса потратил с неё всё до копейки

краже денег с банковского счёта несовершеннолетней. Фигурант — 37-летний житель Калининграда. Ему предъявлено обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счета.
Всё произошло в январе 2026 года в микрорайоне Чкаловск. Мужчина нашёл на скамейке банковскую карту. Карта принадлежала школьнице, была утеряна и, судя по всему, снабжена функцией бесконтактной оплаты.
Обвиняемый не стал искать владельца или относить находку в полицию. Вместо этого он отправился по магазинам. За полчаса мужчина успел расплатиться чужой картой девять раз в разных торговых точках Калининграда. Потратил всё, что было на счёте.
Теперь уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Статья, по которой судят калининградца, предусматривает до шести лет лишения свободы.
История — классический пример того, как минутная находка может обернуться долгими годами. Нашёл карту — отнеси в полицию. Даже если очень хочется проверить, работает ли бесконтактная оплата. Она работает. И полиция это тоже умеет проверять.