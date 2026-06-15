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Семь калининградцев сдали ТехноГТО на золото. Плюс 10 баллов к ЕГЭ

Семь жителей Калининградской области стали обладателями золотых значков ТехноГТО по.

Источник: Kaliningradnews

итогам весенней сессии. Абитуриенты теперь смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы уже этим летом. Награды вручат в сентябре, в рамках осенней сессии.

ТехноГТО — это комплекс нормативов по технологической грамотности, часть Национальной технологической олимпиады (НТО). Проект реализуют Кружковое движение НТИ, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Движение Первых и НИУ ВШЭ.

С марта по май 2026 года прошла вторая масштабная очная сессия. Участники сдавали нормативы по всем 13 направлениям: от кибербезопасности и применения беспилотных авиационных систем до электроники, технологий связи и блогинга. Всего золотые значки получили 299 участников из 39 регионов.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин подчеркнул, что бонус от Национальной технологической олимпиады может сыграть решающую роль при зачислении. «Этот бонус способен помочь технологически ориентированным, подготовленным, мотивированным абитуриентам поступить в выбранные университеты», — отметил он.

В Калининградской области площадкой для сдачи нормативов стал Детский технопарк «Кванториум». Золотые значки получили:

Кирилл Брызгалов из Колледжа информационных технологий и строительства — по нормативам «Фактчекинг» и «Цифровая навигация».

Дмитрий Колычев из школы № 33 — по нормативам «Применение беспилотников» и «Электроника дома».

Илья Литвиненко из гимназии № 40 имени Ю. А. Гагарина — по трём нормативам: «Технологии связи», «Фактчекинг» и «Кибербезопасность».

Варвара Найденова из школы № 33 — по нормативам «Искусственный интеллект» и «Цифровая навигация».

Ян Рахимбердин из Калининграда — по нормативам «Цифровая навигация» и «Фактчекинг».

Екатерина Савенкова из Калининграда — по нормативам «Цифровая навигация» и «Фактчекинг».

Александр Таран из школы № 21 — по нормативам «Цифровая навигация» и «Фактчекинг».

Для сравнения: по итогам 2025 года золотые значки ТехноГТО получили трое школьников из Калининградской области. В этот раз результат вырос более чем вдвое.

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