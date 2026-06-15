Семь калининградцев сдали ТехноГТО на золото. Плюс 10 баллов к ЕГЭ

С марта по май 2026 года прошла вторая масштабная очная сессия. Участники сдавали нормативы по всем 13 направлениям: от кибербезопасности и применения беспилотных авиационных систем до электроники, технологий связи и блогинга. Всего золотые значки получили 299 участников из 39 регионов.