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В Ингушетии сильным течением унесло 8-летнего мальчика на реке Сунжа

В Ингушетии пропал восьмилетний ребёнок, который купался в реке Сунжа. По предварительным данным, мальчика могло унести течением, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Источник: Life.ru

Всё произошло 15 июня днём в сельском поселении Яндаре Назрановского района. Двое малолетних детей 2018 года рождения находились на берегу Сунжи и купались в месте, не оборудованном для отдыха на воде. Одного ребёнка унесло течением, второй не пострадал.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. На месте работают криминалисты и сотрудники МЧС, они осматривают территорию и выясняют все обстоятельства случившегося. Проверку также организовала прокуратура Ингушетии. Как сообщили в ведомстве, по поручению прокурора республики Андрея Васильченко будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности и защиты прав несовершеннолетних.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Якутии. В селе Арылах Мирнинского района пропал трёхлетний мальчик: ребёнок был во дворе с родителем, но взрослый на время отвлёкся, после чего малыш ушёл. Следы вели к реке Ботуобуйа. На поиски тогда поднялись местные жители, также работала моторная лодка, а ситуацию взяла на контроль Служба спасения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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