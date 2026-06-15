В Ингушетии сильным течением унесло 8-летнего мальчика на реке Сунжа

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Якутии. В селе Арылах Мирнинского района пропал трёхлетний мальчик: ребёнок был во дворе с родителем, но взрослый на время отвлёкся, после чего малыш ушёл. Следы вели к реке Ботуобуйа. На поиски тогда поднялись местные жители, также работала моторная лодка, а ситуацию взяла на контроль Служба спасения.