Главные новости за 15 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Ремонт поврежденного от атаки дрона ВСУ дома в Орле займет не менее трех недель. Это время отведено только для замены всех окон. Затем специалисты приступят к восстановлению лоджий. В результате атаки на Орел 14 июня в здании начался пожар. Всего в доме пострадали почти 100 квартир и 40 автомобилей.