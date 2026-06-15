Опрос: большинство ростовчан никогда не пользовалось страховками

В то же время потребители, пользующиеся услугами страховых компаний, в целом положительно оценивают уровень конкуренции на этом рынке. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что основным ограничением для развития страхования остается не качество услуг, а сравнительно низкий спрос со стороны населения.