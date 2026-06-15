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Евросоюз начал переговоры о членстве с Украиной

Европейский союз (ЕС) в понедельник, 15 июня, начинает переговоры по основным аспектам процесса вступления Украины и Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Европейский союз (ЕС) в понедельник, 15 июня, начинает переговоры по основным аспектам процесса вступления Украины и Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

— Все страны ЕС согласились начать первый этап переговоров о вступлении с Украиной и Молдавии. (…) Мы видим, какую тяжелую работу проделали эти страны, и мы вознаграждаем их за это, — говорится в сообщении.

Церемония открытия состоялась в Люксембурге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран — участник объединения.

4 июня газета Financial Times сообщила, что Венгрия сняла 17-месячное вето на продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС. По данным СМИ, новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром дало понять, что готово поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдавии.

Ранее бывший Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что ЕС пытаются превратить в военный союз вместо политического объединения. По его словам, целью ЕС является создание стратегических опорных пунктов, чтобы оказывать давление на РФ «и в целом на восточное направление».

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