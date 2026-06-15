Эксперты заявили о влиянии засухи и дождей на посевную в регионах

Основные погодные риски этого сезона — переувлажнение и засуха. Избыток влаги тревожит аграриев в ряде регионов Центра и Поволжья. В то же время недостаток осадков отмечается в некоторых субъектах Северо-Запада, а также в Башкортостане. Ситуация осложняется тем, что даже внутри одного региона условия могут сильно различаться.