Эксперты заявили о влиянии засухи и дождей на посевную в регионах

Специалисты зафиксировали отклонения в развитии сельскохозяйственных культур на территории 27 российских регионов. Погодные условия складываются по-разному: в одних областях поля переувлажнены, в других, наоборот, ощущается острый дефицит дождей. Эксперты, однако, не торопятся менять предварительные оценки будущего урожая, указывая на крайнюю пестроту картины по стране.
Аномалии вегетационного индекса по сравнению со средними многолетними показателями обнаружены в Центральном, Приволжском, Сибирском, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пишет «РГ». Наиболее серьёзное отставание в развитии растений наблюдается в отдельных областях центральной части России, в частности в Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях.
Основные погодные риски этого сезона — переувлажнение и засуха. Избыток влаги тревожит аграриев в ряде регионов Центра и Поволжья. В то же время недостаток осадков отмечается в некоторых субъектах Северо-Запада, а также в Башкортостане. Ситуация осложняется тем, что даже внутри одного региона условия могут сильно различаться.
При этом хуже всего сейчас на юге страны. Краснодарский и Ставропольский края буквально залило дождями, что задерживает развитие культур и сдвигает сроки уборки. Погода там стоит влажная и прохладная. При этом в некоторых районах Ростовской области осадков, напротив, не хватило. Центральная Россия также демонстрирует неоднородную картину.
Одним из ярких трендов этого сезона стало расширение посевных площадей под масличные культуры. Аграрии отдают предпочтение им из-за их высокой рентабельности и устойчивости к засушливым условиям.
Несмотря на все погодные сложности, в ИКАР пока не пересматривают прогнозы. Ожидается, что сбор пшеницы составит около 91,5 миллиона тонн, а общий урожай зерна — примерно 142 миллиона тонн. Эксперты надеются, что неоднородность погодных условий позволит компенсировать потери в одних регионах за счёт благополучия в других.
Волгоградский предприниматель незаконно списал под посев 60 тонн ячменя.
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