Торги на постройку сетей водоснабжения в Железногорске остановили из-за жалобы

Управление ФАС по Курской области приостановило определение подрядчика на строительство сетей и сооружений водоснабжения, а также кольцевой водопроводной сети в трех микрорайонах Железногорска Курской области. Основанием послужила жалоба местного ООО «Центрэнергосистем» на действия конкурсной комиссии и заказчика. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
По мнению компании, победитель закупки (его название пока не раскрывается) предоставил конкурсной комиссии договоры на капремонт сетей водоснабжения, не подтверждающие наличие необходимого опыта. Также, как указывает «Центрэнергосистем», в составе заявки победителя содержатся договоры, по которым имеются штрафы и неустойки.
Жалобщик потребовал приостановить размещение закупки и заключение контракта с выигравшей конкурс компанией. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.
Начальная цена данного контракта составляла 239,3 млн руб., однако победитель снизил ее до 179,6 млн руб. Ему предстояло построить инженерные сети и рекультивировать землю в 17, 18 и 19-м микрорайонах Железногорска. Завершить работы необходимо было до 30 июня 2027 года включительно. Гарантийный срок — пять лет.
Финансирование осуществляется за счет областного бюджета и местных внебюджетных средств. В качестве последних выступает пожертвование АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» «Металлоинвеста» в размере 48,9 млн руб. на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города Железногорска». Освоить средства необходимо до 30 декабря, иначе неиспользованная часть должна быть возвращена до 17 января.
В августе прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курской области была одобрена заявка на бюджетный инфраструктурный кредит в 1 млрд руб., который в том числе планировалось потратить на строительство сетей водоснабжения в Железногорске.