Ростовчане пожаловались на дефицит поставщиков на отдельных рынках

Эксперты отмечают, что дефицит участников рынка может отражаться не только на ассортименте, но и на уровне цен, качестве обслуживания и скорости внедрения новых сервисов. Именно поэтому увеличение числа игроков традиционно рассматривается как один из ключевых факторов развития конкурентной среды.