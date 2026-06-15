В Нижневартовске прошла ярмарка товаров

Более 150 производителей округа представили свою продукцию. Для гостей работали 125 торговых рядов с широким ассортиментом — от колбас и деликатесной рыбной консервации до эксклюзивных снеков, блюд из оленины и грибов, кедровой продукции и сладостей с дикоросами. Там же можно было попробовать ароматный иван-чай и домашние варенья, а также познакомиться с товарами креативных индустрий.