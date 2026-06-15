В Нижневартовске прошла ярмарка товаров

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» прошла с 12 по 14 июня в Нижневартовске на площадке фестиваля «Самотлорские ночи», сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Более 150 производителей округа представили свою продукцию. Для гостей работали 125 торговых рядов с широким ассортиментом — от колбас и деликатесной рыбной консервации до эксклюзивных снеков, блюд из оленины и грибов, кедровой продукции и сладостей с дикоросами. Там же можно было попробовать ароматный иван-чай и домашние варенья, а также познакомиться с товарами креативных индустрий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.