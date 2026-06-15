В Иркутске прошел региональный этап конкурса «Кибердром. Старт»

Региональный этап конкурса «Кибердром. Старт» прошел с 25 по 30 мая на площадке образовательного центра «Персей» в Иркутске, сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Конкурс был нацелен на развитие у школьников интереса к инженерному творчеству, а также к моделированию и управлению беспилотными авиационными системами. Соревновались в дисциплинах «Полеты на дронах» и «Инженерия дронов» 32 участника из Иркутска, Ангарска, Братска, Иркутского муниципального округа, Нижнеудинского и Шелеховского районов.
По итогам турнира в «Инженерии дронов» победил Евгений Малосай из школы № 40 Ангарска. В дисциплине «Полеты на дронах» победитель — ученик средней школы № 11 Иркутска Владимир Соколов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.