В Иркутске прошел региональный этап конкурса «Кибердром. Старт»

Конкурс был нацелен на развитие у школьников интереса к инженерному творчеству, а также к моделированию и управлению беспилотными авиационными системами. Соревновались в дисциплинах «Полеты на дронах» и «Инженерия дронов» 32 участника из Иркутска, Ангарска, Братска, Иркутского муниципального округа, Нижнеудинского и Шелеховского районов.