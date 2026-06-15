В уфимской больнице открыли отделение паллиативной медицинской помощи

Отделение паллиативной медицинской помощи на 25 коек открыли в клинической больнице № 21 Уфы, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое отделение предназначено для пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Его главная задача — обеспечить уход, облегчить тяжелые симптомы и поддержать качество жизни. При этом паллиативная помощь может предоставляться на любой стадии болезни, особенно когда традиционное лечение исчерпало эффективность или вызывает выраженные побочные эффекты.
Чтобы сделать пребывание пациентов максимально комфортным, отделение оснастили функциональными кроватями, эргономичными прикроватными тумбами и противопролежневыми матрасами.
«Открытие этого отделения — важное событие для нас. 21‑я больница — многопрофильный стационар, где пациенты разной степени тяжести получают лечение. Теперь у нас есть подразделение для особой категории сложных пациентов, которым нужен длительный уход», — отметил главный врач городской клинической больницы № 21 Радик Надыргулов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.