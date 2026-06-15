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В Краснокамском округе ребенок погиб под колесами поезда

Вечером 15 июня на 1412 км железной дороги около деревни Хухрята поезд сбил несовершеннолетнего 2015 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа. По прибытии спасателей учреждения на место ребенок скончался — его травмы оказались несовместимыми с жизнью. На опубликованных МКУ кадрах видно, что несовершеннолетний передвигался в непосредственной близости к железнодорожным путям на велосипеде.

Вечером 15 июня на 1412 км железной дороги около деревни Хухрята поезд сбил несовершеннолетнего 2015 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа. По прибытии спасателей учреждения на место ребенок скончался — его травмы оказались несовместимыми с жизнью. На опубликованных МКУ кадрах видно, что несовершеннолетний передвигался в непосредственной близости к железнодорожным путям на велосипеде.