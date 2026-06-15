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Учёные нашли новый способ защитить мозг от старения

Учёные всё чаще рассматривают кетогенную диету как многообещающее средство для профилактики и терапии тяжёлых заболеваний мозга. Такой рацион с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов, по данным скрининговых работ последних 15 лет, способен повлиять на развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного и бокового амиотрофического склероза. Статья опубликована в журнале Translational Neurodegeneration.

Учёные всё чаще рассматривают кетогенную диету как многообещающее средство для профилактики и терапии тяжёлых заболеваний мозга. Такой рацион с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов, по данным скрининговых работ последних 15 лет, способен повлиять на развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного и бокового амиотрофического склероза. Статья опубликована в журнале Translational Neurodegeneration.

Ключевая идея заключается в том, что кетодиета перестраивает энергетический обмен. В норме нервные клетки питаются глюкозой, но при нейродегенеративных патологиях этот механизм ломается — нейроны хуже усваивают сахар. Диета с низким содержанием углеводов заставляет организм переключиться на сжигание жиров. Печень превращает жирные кислоты в кетоновые тела (ацетоацетат, бета-гидроксибутират и ацетон), которые становятся альтернативным топливом для мозга.

Исследовательница Ана Маргарида Салгейру из Центра нейронаук Университета Коимбры (Португалия) поясняет, что кетоновые тела обеспечивают нервные клетки достаточным количеством энергии для защитных и восстановительных процессов. Это помогает компенсировать дефицит, вызванный нарушением усвоения глюкозы.

Ещё один важный канал воздействия — ось кишечник-мозг. Эти два органа постоянно обмениваются сигналами через сложную биохимическую сеть, влияя на пищеварение, эмоции и даже риск нейродегенераций. Кетогенная диета меняет состав микробиома: она сокращает популяцию бактерий, провоцирующих воспаление, и поддерживает микроорганизмы, укрепляющие кишечный барьер.

Кроме того, диета активирует аутофагию — естественную систему очистки клеток от повреждённых компонентов. Предполагается также, что она помогает снизить окислительный стресс и хроническое воспаление, которые разрушают нейроны. Все эти механизмы вместе создают защитный эффект.

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