Учёные нашли новый способ защитить мозг от старения

Учёные всё чаще рассматривают кетогенную диету как многообещающее средство для профилактики и терапии тяжёлых заболеваний мозга. Такой рацион с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов, по данным скрининговых работ последних 15 лет, способен повлиять на развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянного и бокового амиотрофического склероза. Статья опубликована в журнале Translational Neurodegeneration.