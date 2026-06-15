В Нижегородской области модернизировали лесопожарную станцию

Лесопожарную станцию модернизировали в Выксунском округе Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Повышение готовности к тушению лесных пожаров связано с возросшими рисками. После крупных возгораний 2010 года на обширных территориях сформировались хвойные молодняки, отличающиеся высокой пожарной опасностью. В связи с этим было принято решение реорганизовать Выксунскую лесопожарную станцию первого типа в более мощную и оснащенную второго типа.
«Охрана лесов от пожаров — наша приоритетная задача. Особое внимание уделяем лесничествам с повышенным риском возгораний», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Отметим, что лесопожарные станции делятся на три категории по уровню оснащения и возможностям. Так, станция первого типа способна ликвидировать до двух пожаров одновременно. Тогда как станция второго типа — благодаря расширенному парку специализированной техники, средств пожаротушения, транспорта и связи — справляется уже с четырьмя. Наконец, наиболее оснащенная станция третьего типа создается там, где природная пожарная опасность высока и пожароопасный сезон длительный.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.