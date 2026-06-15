В Нижегородской области модернизировали лесопожарную станцию

Отметим, что лесопожарные станции делятся на три категории по уровню оснащения и возможностям. Так, станция первого типа способна ликвидировать до двух пожаров одновременно. Тогда как станция второго типа — благодаря расширенному парку специализированной техники, средств пожаротушения, транспорта и связи — справляется уже с четырьмя. Наконец, наиболее оснащенная станция третьего типа создается там, где природная пожарная опасность высока и пожароопасный сезон длительный.