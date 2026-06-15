В Волгограде массово штрафуют за парковку на «зеленке»

— Перед самой поликлиникой есть маленький карман на три-четыре автомобиля, а также бордюр, вдоль которого паркуются только те, кто успеет занять свободное место. Других мест для стоянки нет — только прилегающая к домам территория, которая, на наш взгляд, не имеет никаких признаков зеленой зоны, — рассказывают жители пяти многоквартирных домов по улице Ангарская. — И только за сегодняшний день здесь парковались несколько машин, из которых выходили мамы с детьми. Куда ставить автомобили, если это — зеленая зона? Где в таком случае специализированная парковка не для нас, жителей ближайших многоэтажек, а хотя бы для посетителей поликлиники?