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Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче

Зоолог Гомыранов: ежа можно кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком.

«Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм», — предупредил Гомыранов в разговоре с 360.ru.

Зоолог объяснил, что ежи, как и большинство взрослых животных, имеют непереносимость лактозы.

Если еж мешает, эксперт предложил отнести животное в лес за несколько сотен метров. Для этого нужно взять его аккуратно в перчатках или лопатой, поместить в ведро и перенести в дикий безлюдный участок.

По словам зоолога, голыми руками ежа лучше не трогать, поскольку иглы животного не стерильные, на них много бактерий, и ранения от них могут загноиться.

Гомыранов также отметил, что еж на участке может быть еще и помощником: он поедает насекомых, очищая территорию от вредителей.