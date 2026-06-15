Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче

«Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм», — предупредил Гомыранов в разговоре с 360.ru.