Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком.
«Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм», — предупредил Гомыранов в разговоре с 360.ru.
Зоолог объяснил, что ежи, как и большинство взрослых животных, имеют непереносимость лактозы.
Если еж мешает, эксперт предложил отнести животное в лес за несколько сотен метров. Для этого нужно взять его аккуратно в перчатках или лопатой, поместить в ведро и перенести в дикий безлюдный участок.
По словам зоолога, голыми руками ежа лучше не трогать, поскольку иглы животного не стерильные, на них много бактерий, и ранения от них могут загноиться.
Гомыранов также отметил, что еж на участке может быть еще и помощником: он поедает насекомых, очищая территорию от вредителей.