Нижегородцев предупредили о возможном отключении интернета в дни выборов

По словам главы Центризбиркома, в условиях участившихся атак и новых вызовов вопросы безопасности выходят на первый план. Именно поэтому в отдельных регионах могут возникать временные ограничения в работе интернета и средств связи. Памфилова подчеркнула, что такие меры принимаются для защиты людей и обеспечения безопасности.