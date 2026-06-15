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Нижегородцев предупредили о возможном отключении интернета в дни выборов

В ЦИК объяснили, что ограничения связи могут вводиться из соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Нижегородской области предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и других видов связи в период проведения выборов. О таких мерах на совместном совещании Центральной избирательной комиссии России и Комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, в условиях участившихся атак и новых вызовов вопросы безопасности выходят на первый план. Именно поэтому в отдельных регионах могут возникать временные ограничения в работе интернета и средств связи. Памфилова подчеркнула, что такие меры принимаются для защиты людей и обеспечения безопасности.

При этом в ЦИК заверили, что возможные перебои не помешают проведению голосования. Избирательная система уже адаптирована к работе в сложных условиях, включая ситуации с ограниченным доступом к сети. Дистанционное электронное голосование сохранится и в ходе кампании 2026 года.

Для того чтобы жители могли воспользоваться электронными сервисами, планируется организовать дополнительные коллективные точки Wi-Fi и другие резервные способы подключения. В ЦИК отметили, что готовы обеспечить работу избирательной системы даже при возникновении проблем со связью.

Совещание было посвящено подготовке к выборам 2026 года, их особенностям, новым технологиям и мерам по обеспечению стабильного проведения избирательной кампании.

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