Лантратова предложила дополнить проект о юридической помощи бойцам СВО

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила учесть в законопроекте о юридической помощи участникам СВО и членам их семей вопросы установления отцовства и подтверждения самого права на бесплатную помощь.
Лантратова в своем канале на платформе «Макс» сообщила, что в понедельник на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был рассмотрен проект закона о бесплатном представлении в суде интересов участников СВО и их родных адвокатами и юристами.
«Уверена, нужно смотреть на проблему шире. У родственников погибших часто возникают и другие сложности. Например, необходимо установить отцовство или подтвердить само право на бесплатную помощь. Предложила учесть эти моменты и доработать законопроект», — написала она.
Омбудсмен также отметила, что в ходе заседания были затронуты вопросы защиты прав детей, рожденных с помощью ЭКО, и поправки, касающиеся должников.