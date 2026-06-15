У замначальника Росприроднадзора хотят отнять записанные на маму квартиры

Заместитель начальника Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Александр Галушкин предстанет перед судом. Иск к чиновнику подало надзорное ведомство.
Как следует из материалов дела, замглавы ведомства с ноября 2023-го по декабрь 2024 года приобрел новенькую иномарку Toyota RAV-4 и две квартиры в Волгограде. Их общая стоимость — 15,775 млн рублей, много больше, чем зарабатывал Галушкин.
Имущество он зарегистрировал на свою мать, однако ее доходов тем более не хватало на такие покупки. В результате квартиры площадью 57,6 кв.м в многоэтажке на улице Кортоева и площадью 45,8 кв.м в доме на бульваре 30-летия Победы требуют изъять в доход государства.
«Дата первого заседания назначена в Дзержинском райсуде на 13 июля на 14:00. Оно будет открытым», — уточняет пресс-служба.
Ранее в Волгоград жители поселка Второй километр в битве с чиновниками отстояли свой стадион.