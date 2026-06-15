У замначальника Росприроднадзора хотят отнять записанные на маму квартиры

Имущество он зарегистрировал на свою мать, однако ее доходов тем более не хватало на такие покупки. В результате квартиры площадью 57,6 кв.м в многоэтажке на улице Кортоева и площадью 45,8 кв.м в доме на бульваре 30-летия Победы требуют изъять в доход государства.