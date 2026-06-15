В Ростовской области создали комиссию по цифровому развитию и внедрению ИИ

Комиссию по цифровому развитию и внедрению ИИ создали в Ростовской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Основные задачи комиссии — прежде всего, координация работы исполнительных органов региона по внедрению технологий ИИ в систему госуправления. Кроме того, содействие цифровому развитию области для повышения ее конкурентоспособности. Наконец, повышение качества услуг в медицине, образовании, сельском хозяйстве, транспорте и социальной защите за счет применения ИТ‑решений.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.