К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой

«Раньше на этом месте существовала только “народная тропа” — грунтовая дорожка, которую протоптали люди. Теперь она получила полноценное твёрдое покрытие. Путь от жилого комплекса до спортивного объекта стал удобным и безопасным в любую погоду», — отметили в муниципальном учреждении «Благоустройство».