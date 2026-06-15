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К нему не зарастёт народная тропа: в Зеленоградске путь к спорткомплексу замостили плиткой

Дорожка проходит к ФОКу от новостроек.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске строители замостили дорожку, которую местные жители протоптали от новостроек к спорткомплексу «Янтарь». Об этом рассказали в приморском муниципалитете в понедельник, 15 июня.

«Раньше на этом месте существовала только “народная тропа” — грунтовая дорожка, которую протоптали люди. Теперь она получила полноценное твёрдое покрытие. Путь от жилого комплекса до спортивного объекта стал удобным и безопасным в любую погоду», — отметили в муниципальном учреждении «Благоустройство».

Жители Зеленоградска предложили запретить въезд машин в центр города.