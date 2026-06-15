Бывшая жена Пашиняна поедет в США на мероприятие для «первых леди»

Акопян — главный редактор газеты «Айкакан жаманак». В 2018 году она заявила, что из-за статуса первой леди не может в полной мере работать и свободно комментировать действия правительства. «Кроме того, я никак не влияю на политические решения своего супруга. Но всячески пытаюсь сделать так, чтобы результат его работы был лучше», — добавила она.