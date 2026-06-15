Бывшая жена Пашиняна поедет в США на мероприятие для «первых леди»

Бывшая гражданская жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправится в США для участия в ежегодном мероприятии Всемирной академии первых леди (Global First Ladies Academy). Об этом сообщает News.am.
Мероприятие пройдет в Нью-Йорке. Документ о командировке Акопян, где она выступает в статусе супруги премьер-министра, Пашинян подписал 11 июня.
Поездка продлится восемь дней — с 26 июня по 4 июля включительно.
Пашинян поручил аппарату в установленном порядке возместить расходы, связанные с командировкой. Бюджет, который выделят на командировку, не опубликован.
Акопян — главный редактор газеты «Айкакан жаманак». В 2018 году она заявила, что из-за статуса первой леди не может в полной мере работать и свободно комментировать действия правительства. «Кроме того, я никак не влияю на политические решения своего супруга. Но всячески пытаюсь сделать так, чтобы результат его работы был лучше», — добавила она.
В феврале Акопян сообщила о завершении их с Пашиняном гражданского брака. По словам самого премьера, они с Акопян «фактически женаты уже 27 лет, но не женаты». Он при этом подчеркнул, что их связывают общие дети.
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