Бывший депутат согласен на растрату

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего депутата и гендиректора АО ПОМЗ Дмитрия Колыванова и Инны Рыжовой, работавшей исполнительным директором общества. В феврале этого года Павловский городской суд осудил их на 4,5 и 3 года лишения свободы соответственно за мошенничество в особо крупном размере. Как установил суд, в 2021—2022 годах, когда Дмитрий Колыванов возглавлял ПОМЗ, он распорядился перечислить средства с расчетного счета общества по фиктивным договорам беспроцентного займа в созданное ООО «Производственная фирма “Агротехмаш”». В эту компанию было переведено в общей сложности 6,97 млн руб. Затем юрлицо-заемщик было ликвидировано, а со стороны кредитора претензий не возникло.