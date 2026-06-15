Диетолог Соломатина: Окрошка поможет улучшить репродуктивную функцию

Несмотря на все полезные свойства окрошки, ее следует употреблять с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Клетчатка может вызывать «легкий пилинг органов», что может усугубить существующие воспаления. Также следует быть внимательными людям, склонным к метеоризму, так как ферментированные продукты и клетчатка могут усиливать вздутие, передает «Москва 24».