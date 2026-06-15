Диетолог Соломатина: Окрошка поможет улучшить репродуктивную функцию

Окрошка способствует улучшению репродуктивной функции и замедлению процессов старения. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, блюдо полезно благодаря высокому содержанию овощей и зелени, которые обеспечивают организм клетчаткой, необходимой для «хороших» бактерий. Эти бактерии, в свою очередь, вырабатывают вещества, защищающие от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствующие нормальной работе нервных клеток.
Среди прочего редис в окрошке полезен для репродуктивной функции как мужчин, так и женщин, а также улучшает пищеварение. Эксперт добавила, что некоторые люди включают в блюдо репу и редьку, которые могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы.
— Зеленый лук в составе богат антиоксидантом кверцетином, который замедляет старение, способствуя омоложению клеточных митохондрий. А яйца содержат эталонный белок, который отлично усваивается. Он необходим для поддержания мышечной ткани и нормальной работы иммунной системы. К тому же желток богат витамином D и холином — предшественником ацетилхолина, защищающего печень и улучшающего мыслительные процессы, — добавила эксперт.
Однако диетолог предостерегла от использования покупного кваса для заливки окрошки, так как он часто содержит большое количество сахара, что может быть опасно для пациентов с ожирением, преддиабетом или диабетом.
Она рекомендовала готовить квас самостоятельно на основе сусла или хлебных корок с добавлением изюма. Другими полезными альтернативами могут стать кефир, сыворотка, айран или простокваша. Для тех, кто хочет похудеть, подойдет простая минеральная вода.
Чтобы снизить калорийность блюда еще больше, можно уменьшить количество желтков, например, использовать один желток и два белка. Также стоит заменить колбасные изделия с высоким содержанием насыщенных жиров на диетическое мясо курицы или индейки. Вместо картошки можно добавить топинамбур или корень сельдерея, добавила Соломатина.
Несмотря на все полезные свойства окрошки, ее следует употреблять с осторожностью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Клетчатка может вызывать «легкий пилинг органов», что может усугубить существующие воспаления. Также следует быть внимательными людям, склонным к метеоризму, так как ферментированные продукты и клетчатка могут усиливать вздутие, передает «Москва 24».
Риск пищевого отравления повышается, если окрошка длительное время находится вне холодильника. Гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко рассказала, как и сколько можно хранить это блюдо.