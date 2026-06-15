Платить или не платить

«У подрядчика, на мой взгляд, шансы на полное удовлетворение требований невысоки. На мой взгляд, в данном споре будет сложно доказать, что неисполнение обязательств по контракту “по субъективным причинам” является основанием для обращения к заказчику с требованиями имущественного характера. Если заказчик прямо не препятствовал исполнению договора, то с высокой долей вероятности размер требований, подлежащих удовлетворению, будет соответствовать стоимости фактически выполненных и принятых заказчиком работ. Никаких преимуществ подача иска первым ему не дает. У театра шансы тоже невысоки. Вряд ли суд обяжет подрядчика оплачивать демонтаж уже установленного оборудования, при условии, что работы были заказчиком приняты», — подытожила юрист.