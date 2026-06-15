Школьники Петербурга посетили с экскурсией отдел ЗАГС Фрунзенского района

Экскурсия в отдел ЗАГС Фрунзенского района Санкт-Петербурга прошла для учащихся гимназии № 363, сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния. Мероприятие организовали по национальному проекту «Семья».
Во время познавательной программы школьники познакомились с работой органов ЗАГС и их ролью в жизни общества. Прежде всего специалисты объяснили, какие документы можно получить в ЗАГСе.
Затем они рассказали, с какого возраста и по каким вопросам граждане могут обращаться самостоятельно. Наконец, показали, как деятельность службы помогает сохранять историю каждой семьи и страны в целом.
В завершение встречи специалисты отдела ответили на вопросы экскурсантов. Школьников, в частности, интересовали практические темы — как получить свидетельство о рождении или браке, а также более общие вопросы, например, почему важно хранить семейные традиции. Такие мероприятия являются частью комплексной работы по укреплению семейных ценностей и повышению правовой грамотности населения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.