Школьники Петербурга посетили с экскурсией отдел ЗАГС Фрунзенского района

В завершение встречи специалисты отдела ответили на вопросы экскурсантов. Школьников, в частности, интересовали практические темы — как получить свидетельство о рождении или браке, а также более общие вопросы, например, почему важно хранить семейные традиции. Такие мероприятия являются частью комплексной работы по укреплению семейных ценностей и повышению правовой грамотности населения.