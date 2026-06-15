Ксения Собчак показала совместные фото с Натальей Водяновой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в личном блоге совместные снимки с моделью Натальей Водяновой. Они вместе провели благотворительный вечер в поддержку фонда «Обнаженные сердца» в Турции.
— Наташа! Я помню твой первый ужин в Москве. Помню первую поездку в Нижний Новгород… Уже неприлично сказать сколько десятилетий назад, — отметила она.
Журналистка рассказала, что теперь вместе с продюсером Яной Рудковской и певцом Димой Биланом является не только попечителем фонда, но и амбассадором клуба «Не молчи». Собчак добавила, что «всегда рада помогать и быть полезной».
— Потому что одна вещь не меняется никогда — меньше зла можно сделать только большим количеством добра. А в сложные времена это вообще единственное утешение: мы не можем поменять мир, но можем сделать его лучше для конкретных детей, — написала артистка в своем Telegram-канале.
Наталья Водянова беременна шестым ребенком. Об этом сообщило издание Vogue France, опубликовав снимки 44-летней модели с округлившимся животом. На обложке летнего номера издания она позирует среди деревьев в облегающем мини-платье, которое подчеркивает ее положение. У звезды насыщенная семейная жизнь: она воспитывает пятерых детей от двух браков. Что известно о мужьях и детях модели — в материале «Вечерней Москвы».