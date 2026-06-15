Два школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Арзамасе

Два школьника сдали ЕГЭ на сто баллов в Арзамасе. Об этом сообщил мэр города Александр Щелоков.
Матвей Юшин из Выездновской школы набрал 100 баллов по истории, а Олеся Ионова из школы № 7 стала стобалльницей по химии.
Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля. Это главный этап сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня для участников, которые не смогли сдать экзамен в основную дату по уважительной причине.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два нижегородца сдавали китайский язык на ЕГЭ.