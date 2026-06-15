Два школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов в Арзамасе

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля. Это главный этап сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня для участников, которые не смогли сдать экзамен в основную дату по уважительной причине.