РЖД возобновили продажу билетов на южные направления России

Ранее KP.RU писал, что «Российские железные дороги» временно приостановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся с юга страны с 8 сентября, из-за ремонтных работ на инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов составов. В компании заверили, что продажи возобновятся в ближайшее время, после завершения корректировки графика, и принесли извинения пассажирам.