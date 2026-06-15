Уточнен список противопоказаний для службы по контракту: кто теперь может пойти служить в ВС РФ

Также запрещены поведенческие расстройства, фобии, обсессивно-компульсивное и посттравматическое стрессовое расстройства, а также расстройства, связанные с умственной отсталостью и психологическим развитием, эмоциональные и поведенческие проблемы, возникающие в детском и подростковом возрасте, и нарушения, вызванные употреблением психоактивных веществ.