Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом в Ростове-на-Дону

Ситуация приобрела критический характер после строительных работ, выполненных в рамках программы капитального ремонта три года назад — в 2022 году. Спустя непродолжительное время в несущих конструкциях и перегородках квартир образовались значительные разломы и щели. Помимо этого, верхняя часть строения утратила герметичность, что привело к систематическим протечкам.