Суд в Белгороде арестовал счета выигравшей подряды на создание спортплощадок фирмы

Прокуратура обратилась в суд на прошлой неделе с требованием аннулировать контракты, заключенные с 2023-го по 2025 год региональным министерством спорта с ООО «Центр современных технологий», и взыскать с компании 342,7 млн руб. Общая стоимость подрядов при этом составляет 385 млн руб. Речь идет о поставке оборудования для создания «умной» спортивной площадки, а также строительстве ряда спортивных объектов в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. Подробности возникших претензий не раскрываются.