Генеральное консульство Индии приглашает казанцев на Международный день йоги

Праздник объединит тех, кто интересуется практиками, ищет внутреннюю опору, хочет лучше понять себя или просто почувствовать больше гармонии и радости в жизни.
В этот день соберутся люди разных направлений и взглядов, объединенные одним стремлением — жить более осознанно, чувствовать глубже и быть ближе к себе. Участников ждут практики, медитации, дыхательные техники, живое общение, знакомство с разными направлениями йоги и атмосфера, в которой можно ненадолго остановиться среди повседневной суеты и вспомнить о том, что действительно важно.
Предварительное расписание: с 8:00 до 8:30 — сбор участников; с 8:30 до 8:50 — приветствие и выступление генконсула; с 8:50 до 9:20 — йога для всех желающих; с 10:15 до 10:30 — медитация; с 10:30 до 10:50 — завершение мероприятия.
Мероприятие пройдет 21 июня на Центральном стадионе (вход со стороны Кремлевской набережной). Самые первые участники на входе получат футболки (количество ограничено).