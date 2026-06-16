Генеральное консульство Индии приглашает казанцев на Международный день йоги

В этот день соберутся люди разных направлений и взглядов, объединенные одним стремлением — жить более осознанно, чувствовать глубже и быть ближе к себе. Участников ждут практики, медитации, дыхательные техники, живое общение, знакомство с разными направлениями йоги и атмосфера, в которой можно ненадолго остановиться среди повседневной суеты и вспомнить о том, что действительно важно.