Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генеральное консульство Индии приглашает казанцев на Международный день йоги

21 июня в Казани пройдет Международный день йоги при поддержке мэрии Казани и Генерального консульства Индии, сообщили организаторы.

Источник: ИА Татар-информ

Праздник объединит тех, кто интересуется практиками, ищет внутреннюю опору, хочет лучше понять себя или просто почувствовать больше гармонии и радости в жизни.

В этот день соберутся люди разных направлений и взглядов, объединенные одним стремлением — жить более осознанно, чувствовать глубже и быть ближе к себе. Участников ждут практики, медитации, дыхательные техники, живое общение, знакомство с разными направлениями йоги и атмосфера, в которой можно ненадолго остановиться среди повседневной суеты и вспомнить о том, что действительно важно.

Предварительное расписание: с 8:00 до 8:30 — сбор участников; с 8:30 до 8:50 — приветствие и выступление генконсула; с 8:50 до 9:20 — йога для всех желающих; с 10:15 до 10:30 — медитация; с 10:30 до 10:50 — завершение мероприятия.

Мероприятие пройдет 21 июня на Центральном стадионе (вход со стороны Кремлевской набережной). Самые первые участники на входе получат футболки (количество ограничено).