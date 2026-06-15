Глава Ростова раскритиковал уборку дорог и поручил починить подземные переходы

Важной темой встречи стал дорожный ремонт. По словам Александра Скрябина, на прошлой неделе в городе уже устранили дефекты покрытия на площади более трех тысяч квадратных метров. На этой неделе дорожники собираются отремонтировать еще 2,7 тысячи квадратных метров полотна.