Людмила Чурсина в последнем интервью рассказала об инциденте с Евгением Леоновым

— Я тогда ему сказала: «Евгений Павлович, если мы будем вместе сниматься и вам захочется соответствовать моему росту, закажите себе скамеечку». Действительно, после была скамеечка. А потом он решил меня проучить и со скамеечкой закончили. Я как-то пришла на площадку, вижу, яму роют. «А кого будем закапывать?» — спросила я. Оказалось, что Евгений Павлович хочет, чтобы я стояла в яме, — рассказывала артистка.