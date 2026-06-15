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Людмила Чурсина в последнем интервью рассказала об инциденте с Евгением Леоновым

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Чурсина два года назад дала интервью журналисту Дмитрию Борисову для Первого канала, в котором рассказала об инциденте во время работы с артистом Евгением Леоновым.

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Чурсина два года назад дала интервью журналисту Дмитрию Борисову для Первого канала, в котором рассказала об инциденте во время работы с артистом Евгением Леоновым.

По ее словам, изначально они друг другу не понравились и почти сорвали съемки фильма.

— Это была работа над картиной «Донская повесть». Нужно было ехать в станицу Раздорская, я так вырядилась — взяла каблуки, платье. В таком виде и заявляюсь туда. Режиссер меня увидел как раз в тот момент, когда с Леоновым рыбачил, потому что был выходной. Леонов тогда спросил: «Я с этой дылдой буду сниматься?» Я обиделась, — делилась Чурсина.

В тот момент актриса не растерялась и в язвительной манере ответила Леонову.

— Я тогда ему сказала: «Евгений Павлович, если мы будем вместе сниматься и вам захочется соответствовать моему росту, закажите себе скамеечку». Действительно, после была скамеечка. А потом он решил меня проучить и со скамеечкой закончили. Я как-то пришла на площадку, вижу, яму роют. «А кого будем закапывать?» — спросила я. Оказалось, что Евгений Павлович хочет, чтобы я стояла в яме, — рассказывала артистка.

Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня на 85-м году жизни. Причиной смерти народной артистки стала онкология, она боролась с болезнью около года. Актрису называли русской Мэрилин Монро, «ледяной королевой», а она была общительной, открытой и часто смеялась. О ярких главах жизни Людмилы Чурсиной — в материале «Вечерней Москвы».