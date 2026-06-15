Юрий Слюсарь ввел мораторий на работу душного транспорта в донской столице

Весь подвижной состав, не оснащенный исправными системами охлаждения, не будет допущен к пассажирским перевозкам в донской столице этим летом: такое решение озвучил губернатор Юрий Слюсарь по итогам масштабных рейдов на ключевых пересадочных узлах мегаполиса.