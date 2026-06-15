Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Народный артист Николай Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова в актером Юрой Борисовым в главной роли, отметив талантливую игру актеров, но при этом призвал не делать преждевременные выводы. Своем мнение по этому поводу он высказал журналистке Надежде Стрелец.