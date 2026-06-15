Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

Народный артист Николай Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова в актером Юрой Борисовым в главной роли, отметив талантливую игру актеров, но при этом призвал не делать преждевременные выводы. Своем мнение по этому поводу он высказал журналистке Надежде Стрелец.
По его словам, пьеса не соответствует его эстетическим представлениям, но при этом подчеркнул талантливую игру актеров и слаженность работы команды.
Цискаридзе заявил, что недовольство зрителей может быть следствием чрезмерного ажиотажа из-за «недостатка любви». Он также добавил, что нельзя судить о качестве спектакля на первых шести показах, поскольку постановка «еще не окончательно сформирована».
— Я присутствовал на втором показе и понимаю, что это был еще достаточно сырой продукт, — сказал артист в инетрвью.
До этого художественный руководитель МДТ имени Ермоловой Олег Меньшиков заявил, что «Гамлет» — это настоящая художественная катастрофа. Он подчеркнул, что в постановке «ни одной мысли нет, даже зарождение мысли отсутствует».
На критику режиссера ответил актер Андрей Максимов, сыгравший в том же спектакле. Он посоветовал Меньшикову пить магний B6.