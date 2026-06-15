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Испания сыграла вничью с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Матч сборной Испании с командой Кабо-Верде завершился со счетом 0:0 на чемпионате мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, США.

Матч сборной Испании с командой Кабо-Верде завершился со счетом 0:0 на чемпионате мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, США.

Сборная Кабо-Верде участвует в ЧМ впервые, занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Испанская команда — действующий победитель Евро, чемпион мира 2010 года. Испанцы располагаются на третьем месте в мировом рейтинге.

По итогам матча положение в группе H: Испания (1 очко), Кабо-Верде (1), Уругвай (0), Саудовская Аравия (0). Следующая встреча в группе — матч Саудовской Аравии и Уругвая, который состоится на стадионе «Хард Рок» 1:00 мск 16 июня.

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