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Белому носорогу Теркелю из Ростовского зоопарка исполнилось 14 лет

Именинник приехал на Дон из Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Один из крупнейших обитателей Ростовского зоопарка — белый носорог по кличке Теркель — отмечает свой 14-й день рождения. Праздничная дата выпала на 15 июня, рассказали в учреждении.

Специалисты зоосада пояснили, что по меркам своего вида Теркель находится в самом расцвете сил.

— В искусственно созданной среде обитания эти африканские исполины способны доживать до 40 с лишним лет, — сообщили зоологи.

Самец поселился в Ростове в 2017 году. Его привезли из израильского сафари-парка «Рамат-Ган». Вместе с Теркелем тогда на Дон прибыл и его старший товарищ Зеон.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в зоосаде случилось еще одно знаковое событие — там впервые за всю историю на свет появился детеныш китайского мунтжака.

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