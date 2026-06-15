В Правдинске фасады трех домов, построенных в начале ХХ века, украсили узорами

«Дома в этом районе строились в начале XX века — в эпоху расцвета модерна. Тогда архитекторы обращались к образам природы и фольклора: драконы, грифоны, сказочные птицы и растения были не выдумкой, а частью архитектурного языка того времени. Мы не придумывали эти узоры с нуля. Специалисты изучали сохранившиеся старинные открытки, архивные фото и элементы декора. Современные рисунки — это бережная реинтерпретация той самой эстетики, возвращение домам духа эпохи, в которой они были построены», — пояснили в ФКР.