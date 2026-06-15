Федеральный портал представил первый паломнический маршрут по Волгоградской области

Как пояснили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, в программу вошло посещение в Волгограде храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского и храма Всех Святых на Мамаевом кургане; знакомство с Усть‑Медведицким Спасо‑Преображенским женским монастырем в Серафимовичском районе; посещение Каменно‑Бродского Свято‑Троицкого мужского монастыря и Гусевского женского монастыря Ахтырской иконы Божией Матери в Ольховском районе. Участники маршрута смогут приложиться к чудотворным иконам и попросить благословения.