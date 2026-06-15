Умер южноафриканский джазмен Абдулла Ибрагим

По словам госпожи Умари, музыкант умер в Германии после непродолжительной болезни. «Абдулла мирно скончался, сохранив в своем сердце Южную Африку и ее народ… Его любовь к своей стране никогда не ослабевала, в какой бы точке мира он ни находился», — написала она (цитата по The Guardian).