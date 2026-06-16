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Сотрудники «ЕР» исполнили мечту 10-летнего мальчика с ДЦП из Казани

Руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин посетил семью Аглиуллиных и подарил маленькому Рауфу планшет, сообщается на официальном сайте «Единой России».

Источник: ИА Татар-информ

Ранее в реготделение написала мама мальчика Эльвира Аглиуллина, которая рассказала историю сына и попросила помочь в приобретении планшета.

Согласно сообщению, Рауф был долгожданным ребенком. После рождения врачи диагностировали у него эпилепсию, затем — ДЦП. Сейчас мальчику 10 лет. Он знает жестовую речь, но не ходит. Рауф постоянно занимается лечебной физкультурой в казанском центре «Добрые руки», усердно работает с логопедом и дефектологом. Мальчик посещает школу-интернат, учится во втором классе, где научился писать и печатать, обзавелся новыми друзьями. Он мечтал о планшете, чтобы больше общаться со сверстниками, но для его мамы, которая одна воспитывает сына, такая покупка затруднительна.

фото: официальный портал «Единой России».

Эльвира Аглиуллина поделилась, что все свои средства и ресурсы тратит на реабилитацию ребенка, поскольку это важнее, но при этом хочется устроить ему праздник.

Самигуллин рассказал, что история мальчика очень тронула сотрудников регисполкома. Он зачитал письмо на аппаратном совещании, и коллеги приняли решение поддержать ребенка. Сотрудники сложились собственными средствами и купили Рауфу новый планшет, который, как они надеются, поможет ему в учебе и развитии. Вместе с планшетом Самигуллин вручил Рауфу рюкзак с канцелярскими товарами и символ партии — игрушечного медведя.

фото: официальный портал «Единой России».

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