«Он мне советует оттуда»: Симоньян рассказала, что спрашивает у Кеосаяна, кому выдать его премию

— Уже полтора года вдохновитель и создатель фестиваля не с нами. Мы оба с Тиграном не верили в смерть. Я и сейчас не говорю о нем в прошедшем времени. Мы верим, что жизненный путь — это испытание, проверочная работа перед вечностью, которая всем предстоит, — сказала Симоньян.