Судебные приставы опечатали портовые краны в Темрюке из-за коррозии и тормозов

Сейчас владелец перегрузочной техники выполняет комплекс восстановительных мероприятий. Ведомственная пресс-служба уточнила, что возврат кранов в технологический процесс состоится исключительно после инструментальной верификации всех ремонтных работ. До того момента, пока эксперты не подтвердят нормативное состояние металла, исправность стопорных устройств и наличие метеоприборов, доступ к агрегатам останется заблокированным.